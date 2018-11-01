Черно-белая кошка ищет дом

| Фото: из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте" | Фото: из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Четырехмесячный котенок по кличке Тамата ищет дом. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Стерилизована. Найдена 16 июля 2018 года с братом возле ТЦ "Рентал". Отдают со взносом в 500 рублей. Телефон: 8-922-265-44-10 (Ирина).

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Дарья Казакова