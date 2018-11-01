Тюменский агропромышленный комплекс привлекателен для инвесторов

Фото Валерия Бычкова Фото Валерия Бычкова

Тюменская сельскохозяйственная отрасль сохраняет привлекательность для инвесторов. В 2017 году в регионе успешно реализованы нескольких крупных инвестиционных проектов. Об этом депутатов Тюменской областной думы проинформировал региональный департамент агропромышленного комплекса.

В октябре 2017 года в Нижнетавдинском районе открылся свинокомплекс "Тюменский". Комплекс предусматривает замкнутый производственный цикл по разведению, выращиванию и селекции свиней. Комплекс будет ежегодно выпускать в 4 тыс. тонн свинины в живом весе. Тогда же в Юргинском районе был введен в строй комплекс по выращиванию и переработке индейки мощностью 10 тыс. тонн живой массы в год.

Запуск производства лизина на заводе "АминоСиб" в Ишимском районе – событие всероссийского масштаба. После выхода на проектную мощность на предприятии будет трудиться более 200 человек. Ежегодные объемы производства составят 30 тыс. тонн лизина, 10 тыс. тонн сухой пшеничной клейковины, 20 тыс. тонн кормовых добавок, 1,5 млн декалитров спирта.

В селе Усть-Ламенка Голышмановского района состоялось открытие молочно-товарного комплекса группы компаний "Дамате" на 4 тыс. 600 голов дойного стада. Это один из самых крупных и современных комплексов в России. После выхода на полную мощность комплекс будет производить 42 тыс. тонн молока в год, ежегодный надой на корову составит около 9 тыс. литров.

Реализация крупных инвестиционных проектов положительно отразилась на объемах производства продукции сельского хозяйства. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 105,5% при плановом значении 100,5 %. В 2016 году фактическое значение данного показателя составляло 100,1 % процента.

При этом индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий составил 109,2% при плановом значении 100,1%, а индекс производства продукции животноводства - 102,9 % при плановом значении 100,9 %.

"Тюменская область - зона рискованного земледелия, непогода практически каждый год проверяет нас на прочность. Но наши аграрии справились, все поля убраны, животноводческие хозяйства обеспечены кормами. Развивается и промышленность, тюменские предприятия работают над качеством продукции и расширением рынков сбыта. Объем экспорта нашей сельхозпродукции и сырья в 2017 году превысил 20 миллионов долларов, но это далеко не предел. Нам есть над чем работать", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Евгений Бабенко