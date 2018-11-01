Ямалец убил знакомую утюгом и двенадцать лет прятался на свалках

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

10 лет в колонии строгого режима проведет житель Тарко-Сале за убийство, совершенное в 2006 году. Убив свою знакомую утюгом, мужчина скрылся, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

Следствие и суд установили, что 3 декабря 2006 года в доме по ул. Тарасова в Тарко-Сале между хозяйкой и ее знакомым произошел конфликт. Мужчина несколько раз ударил женщину по голове утюгом. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. После совершения преступления мужчина скрылся.

Следователи неоднократно направляли поручения по розыску подозреваемого в управления внутренних дел в различные регионы страны, отрабатывали его личные связи. Но поиски были затруднены - мужчина уничтожил все свои документы и порвал связь с родственниками и знакомыми. Долгое время он скрывался на свалках, в гаражах и заброшенных дачах в различных городах.

В июне 2018 года мужчина был задержан и заключен под стражу. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы в колонии строго режима.