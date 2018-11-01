Жители Тюмени задали Руслану Кухаруку вопросы по благоустройству

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

С вопросами благоустройства территорий и создания комфортной среды обратились тюменцы к главе администрации Тюмени Руслану Кухаруку, который провел свой первый прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева 30 ноября.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", тюменец интересовался, когда будет отремонтирован двор, включающий дома по улицам Харьковская 71, 71а и Одесская, 26.

Руслан Кухарук рассказал заявителю, что администрация уделяет пристальное внимание благоустройству дворовых территорий.

"Специалисты управ административных округов совместно с жителями проводят мониторинг придомовых территорий, после чего формируется реестр, куда включается информация о дворах: дата их ввода в эксплуатацию, площадь, состояние малых архитектурных форм, асфальта, освещения. В соответствии с результатами ранжирования определяется очередность включения территорий в план-график", - отметил глава города. И добавил, что двор заявителя будет отремонтирован в 2019 году.

Он подчеркнул, что жители должны понимать - на всех этапах благоустройства их роль очень весома. Они согласуют проект и принимают выполненные работы, а затем контролируют содержание территории и заботятся о сохранении благоустройства.

Житель дома, расположенного в Восточном округе, хотел получить информацию о том, когда начнется берегоукрепление пруда Школьный, будет устроен тротуар и появится освещение, а также будут благоустроены детская и спортивная площадки в том же районе.

Руслан Кухарук сообщил, что все эти работы запланированы на 2019 год. "Считаю, что Тюмени повезло – на ее территории есть водные объекты, которые должны стать украшением города. Мы со своей стороны обязаны их привести в порядок, благоустроить, сделать местами отдыха для жителей", - высказал мнение глава города.

Два вопроса, поступившие в ходе приема, касались одной темы – проведения централизованного водопровода к частным домам. На прием пришла жительница Плеханово, представитель ТОС. По ее словам, около 140 частных домов нуждается в подведении воды. "На всю деревню у нас работает одна колонка, уровень грунтовых вод таков, что вода из колодцев непригодна для питья", - рассказала заявительница.

Пенсионерка, проживающая в районе улиц Ненецкая и Салымская, также пожаловалась на качество воды из колодца и скважины и заявила о необходимости водопровода.

Администрация города заключила концессионное соглашение с Тюменьводоканалом, сообщил Руслан Кухарук. А этом значит, что и в Плеханово, и на улицах Ненецкой и Салымской в 2019 году к домам будет подведено центральное водоснабжение.

"Приемы граждан позволяют установить обратную связь, вести диалог с населением, - уверен Кухарук. – Хорошо, что стали активно действовать представители ТОС: они являются проводниками между органами власти и жителями города. Радует, что растет число неравнодушных людей, болеющих за развитие Тюмени. Совместными усилиями мы сможем сделать наш город еще комфортнее".