Почта Деда Мороза открылась в Тюмени

| Фото: Тюменский филиал Почты России | Фото: Тюменский филиал Почты России

Почта Деда Мороза открылась в центральном отделении почтовой связи Тюмени, сообщает Тюменский филиал Почты России.

Здесь установлен новогодний ящик для приема писем и открыток в адрес Деда Мороза.

До 23 декабря в почтовом отделении 625000 по адресу: Тюмень, ул. Республики, 56 будет работать "Почта Деда Мороза". Тюменцы и гости города, взрослые и дети могут отправить письмо в резиденцию главного зимнего волшебника, опустив его в специальный новогодний ящик. К отправке принимаются письма и открытки, оплаченные по установленному тарифу пересылки по России.

Выемка писем и открыток с пожеланиями и поздравлениями осуществляется ежедневно, все они своевременно будут доставлены адресату.

Отметим, что в почтовых отделениях имеется широкий ассортимент новогодних открыток и конвертов. Особой популярностью пользуются почтовые конверты с нанесенным почтовым адресом Деда Мороза: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг.

"Помимо стандартных почтовых конвертов в адрес доброго волшебника отправляются авторские конверты, украшенные наклейками или рисунками новогодней тематики. Такие почтовые отправления всегда обращают на себя внимание сотрудников почты и дарят позитивные эмоции получателю", - рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям Тюменского филиала Почты России Татьяна Пономарева.