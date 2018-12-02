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В Тайланде акулы атаковали знаменитый пляж

Общество, 14:42 02 декабря 2018

evolutsia.com | Фото: evolutsia.com

Акулы атаковали знаменитый пляж Майя на острове Пхи-Пхи-Ле в Таиланде, где снимался фильм "Пляж" с Леонардо Ди Каприо в главной роли, пишет РИА Новости.

Экологи отметили этот факт, как положительный признак регенерации острова спустя шесть месяцев после закрытия пляжа для туристов.

Этот пляж был закрыт для отдыхающих с июня по сентябрь, а затем запрет был продлен на неопределенный срок. Причина — нарушение экологического баланса и вымирание кораллов в заливе из-за массового туризма. Предполагалось, что за полгода экосистема пляжа восстановится, однако, по мнению экспертов, этого не произошло. Туристам по-прежнему запрещено плавать там.

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# туризм , экология

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