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Юным жителям Сладково напомнили о правилах пожарной безопасности

Общество, 16:41 02 декабря 2018

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Учебную тренировочную эвакуацию по отработке навыков действий при пожаре провели тюменские спасатели в детском саду "Сказка" в селе Сладково, сообщает МЧС России по Тюменской области.

В 10 часов по сигналу тревожной кнопки пожарные оперативно и слаженно организовали выход детей на территорию детского сада. Благодаря грамотным действиям и четким инструкциям сотрудников детского сада 174 воспитанника и 32 сотрудника были эвакуированы из здания.

После учебной эвакуации для ребят провели экскурсию по пожарной технике, а для сотрудников - инструктаж по соблюдению требований пожарной безопасности.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожарная безопасность

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