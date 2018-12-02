Юным жителям Сладково напомнили о правилах пожарной безопасности

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Учебную тренировочную эвакуацию по отработке навыков действий при пожаре провели тюменские спасатели в детском саду "Сказка" в селе Сладково, сообщает МЧС России по Тюменской области.

В 10 часов по сигналу тревожной кнопки пожарные оперативно и слаженно организовали выход детей на территорию детского сада. Благодаря грамотным действиям и четким инструкциям сотрудников детского сада 174 воспитанника и 32 сотрудника были эвакуированы из здания.

После учебной эвакуации для ребят провели экскурсию по пожарной технике, а для сотрудников - инструктаж по соблюдению требований пожарной безопасности.