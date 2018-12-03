Ядвига Поплавская отметила масштабность фестиваля "Золотой микрофон" в Тюмени

фото CTV.BY ВКонтакте Ядвига Поплавская и Александр Тиханович фото CTV.BY ВКонтакте Ядвига Поплавская и Александр Тиханович

Член жюри, советская и белорусская певица Ядвига Поплавская отметила масштабность и мастерство участников XX фестиваля-конкурса "Золотой микрофон" в Тюмени.

Она приняла участие в награждении победителей фестиваля-конкурса "Золотой микрофон" в тюменском доме культуры и творчества "Торфяник" 2 декабря, где состоялся заключительный гала-концерт и были показаны самый яркие номера участников.

"Если говорить о числе участников, то фестиваль масштабный, мы прослушали очень много ребят. Они все очень разные, однако чем больше человек участвует в фестивале, тем больше талантов можно открыть, - сказала Ядвига Поплавская. - Маленькие участники привлекли своей непосредственностью, это одно из самых притягательных их качеств. В выступлениях старших ребят чувствовалось, что они провели большую работу. Низкий поклон педагогам, которые проделали с ребятами этот путь к сцене".

Итоги фестиваля подводили в шести номинациях - "Вокал", "Хореография", "Театр", "Художественное слово", "Цирковое искусство" и "Инструментальное исполнительство". Награждение победителей и призеров состоялось в нескольких возрастных группах.

В 2018 году юбилейный конкурс проходил в новом статусе - он вышел на региональный уровень. Организаторы отмечают рекордное число номинантов, более 2 тыс. человек.

"Золотой микрофон" всегда был городским фестивалем, а в этом году мы пригласили детей не только из Тюмени, но и из Тюменского района, Югры и других областей. В этом году участников на порядок больше, для выступления юных артистов было выделено несколько площадок, чтобы они могли прийти в конкретное заведение и сделать их участие максимально комфортным", - рассказала представитель (пресс-секретарь) департамента культуры Тюмени Марина Нечаева.

Она отметила, что кроме статуса победителей, лучших участников "Золотого микрофона" ожидает дополнительное поощрение.

"Ряд конкурсов, - те, которые предъявляют к участникам довольно серьезные требования и будут проводиться в Тюмени буквально в декабре и январе, примут к участию наших финалистов, победителей без отборочных туров. Ребятам эта дорога уже будет открыта", - уточнила она.

Татьяна Ковалева