Тюменским родителям и педагогам расскажут о "Жизни без преград"

| Фото: Тюменской областной организации ВОИ | Фото: Тюменской областной организации ВОИ

Форум "Жизнь без преград", посвященный Всероссийскому дню инвалидов, состоится в Тюмени. Его участниками станут представители общественных организаций, родители и дети с особыми образовательными потребностями, преподаватели, сообщает областной департамент образования и науки.

В первую неделю декабря заместители директоров школ и логопеды посетят семинары методиста центра "Практик" из Москвы Ольги Ишимовой. Она расскажет о перспективах развития образования детей с ОВЗ их логопедическом сопровождении.

8 декабря в рамках форума на базе школы № 70 пройдет "Калейдоскоп открытых практик". Для детей двери откроют лабораториумы по пяти направлениям: художественное, вокальное, спортивное, творческое, театральное.

Для родителей пройдет презентация "Родительского клуба", где расскажут об оказании психологической и информационной помощи семьям, воспитывающим детей с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми множественными нарушениями развития.

Учителям и методистам победители конкурса "Лучшая образовательная программа по коррекционному сопровождению детей с ОВЗ" дадут мастер-классы. Завершится мероприятие праздничным концертом.

12 декабря будет заработает горячая линия для родителей, педагогов, общественных организаций. На вопросы будут отвечать специалисты центральной психолого-медико-педагогической службы. Телефоны горячей линии: 56-93-48, 56-93-90, 56-93-91 и 56-93-92.