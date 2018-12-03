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Событийный тур в Ханты-Мансийск придумали в ТюмГУ

Общество, 12:42 03 декабря 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Исследователи ТюмГУ разработали событийный тур в г. Ханты-Мансийск. Снег и морозы, а тур будет активен в декабре, не станут помехой для путешественников, поскольку в его основе лежит сказочный проект – съезд Дедов Морозов и Снегурочек, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

С 2005 года все Дедушки Морозы России и стран ближнего и дальнего зарубежья собираются вместе в столице Югры, чтобы посостязаться в умении дарить радость и творить чудеса. Это событие, по мнению автора проекта Натальи Корминой, может значительно увеличить поток туристов в Ханты-Мансийск и способствовать распространению информации о туристических ресурсах Югры среди жителей других регионов и стран.

Тур рассчитан на родителей с детьми и позволит туристам не только увидеть всех Дедушек Морозов и посетить мастер-классы, конкурсные и игровые программы, но и познакомиться с достопримечательностями. В списке объектов показа: археопарк с его уникальной композицией животных палеолита, выполненных в бронзе, мост "Красный Югорский дракон" и скульптура "Ассоль Корабельная", фонтан Фаберже и площадь Свободы. Кроме того, предлагается посетить Шахматную академию, Дом-музей народного художника СССР В. Игошева и монумент "Бронзовый символ Югры", а также покататься на канатной дороге горнолыжного склона.

"Ханты-Мансийск, в отличие от Архангельска, Великого Устюга и Чунозера, не может претендовать на звание дома Деда Мороза, но крупнейшее отечественное событие, связанное с этим сказочным персонажем, проходит именно здесь. Город уже много лет оправдывает звание новогодней столицы России. Зима – лучшее время для путешествия в этот город", – говорит доцент ТюмГУ Татьяна Рыбалова.

В 2018 году Съезд Дедов Морозов и Снегурочек будет проходить с 7 по 9 декабря.

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# Дед Мороз , Снегурочка , туризм , ТюмГУ , Югра

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