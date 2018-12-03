Денис Мацуев: фестиваль "Новые имена" проходит в новом статусе

Фестиваль Дениса Мацуева | Фото: www.kto72.ru Фестиваль Дениса Мацуева | Фото: www.kto72.ru

Фестиваль "Новые имена" в 2018 году проходит в новом статусе – в статусе обладателя президентского гранта. Об этом заявил пианист, народный артист РФ и президент фонда Денис Мацуев на пресс-конференции в тюменской филармонии 2 декабря.

Фонду "Новые имена" удалось привлечь 1 млрд рублей на поддержку юных дарований.

"Этот грант рассчитан на три года. Мы ежегодно будем ездить по 20 городам, отбирать в нашу новую команду юные дарования и Тюмень - одна из первых в списке, - рассказал Денис Мацуев. - Закон нашего фестиваля: те ребята, которым мы вручаем стипендии, теперь автоматически будут направлены в нашу Летнюю творческую школу в Суздале. Там выдающиеся педагоги передадут им свое уникальное мастерство".

В 2019 году Фонду "Новые имена" исполнится 30 лет, он неразрывно связан с именем первого создателя - Иветты Вороновой. "Она придумала эту историю. Вся команда, которая сейчас играет на сцене, во всех городах мира, - это выходцы из наших "Новых имен", - добавил Денис Мацуев.

Скрипач Матвей Блюмин | Фото: www.kto72.ru Скрипач Матвей Блюмин | Фото: www.kto72.ru

Новым именем, открытием для тюменских зрителей в рамках VII трехдневного фестиваля Дениса Мацуева стал 13-летний скрипач Матвей Блюмин. Он - победитель телевизионного проекта "Синяя птица".

"Сегодня он исполнит сложнейший концерт Вьётана номер пять для скрипки с оркестром ля минор. Вообще, это уникальный музыкант, он играет классическую музыку и джаз", - отметил пианист.

Также в первый день фестиваля, 2 декабря, на сцене солировали тюменские музыканты, которые подарили зрителям "Концертную симфонию ми-бемоль мажор" Моцарта для гобоя, кларнета, фагота и валторны.

3 декабря в Концертном зале им. Гуляева будут звучать Чайковский и Шостакович. Солист - народный артист РФ Денис Мацуев.

| Фото: www.kto72.ru | Фото: www.kto72.ru

4 декабря в Органном зале филармонии пройдет концерт юных тюменских дарований, которые по результат прослушивания стали стипендиатами межрегионального благотворительного фонда "Новые имена".

Завершится фестиваль музыкой Моцарта и Рахманинова. Солист - Денис Мацуев, а помогать ему на протяжении всех фестивальных дней будет Тюменский филармонический оркестр под управлением главного дирижера, заслуженного деятеля искусств Евгения Шестакова.

| Фото: www.kto72.ru | Фото: www.kto72.ru

Единственное, что может в дни фестиваля огорчить тюменцев, заметил Денис Мацуев, – это отмена традиционного футбольного матча между сборной музыкантов и журналистов. Но на то есть объективные причины.

"Футбольный матч не состоится по техническим причинам, в основном мелкие травмы есть в нашей команде, а мы не хотим ударить в грязь лицом, - поделился он. – Тем более на фоне грандиозного чемпионата мира в России, впечатления от которого живы до сих пор".

| Фото: www.kto72.ru | Фото: www.kto72.ru

Анжела Лебедева