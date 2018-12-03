Экскурсионный проект ембаевской школьницы отмечен дипломом

| Фото: safe-rgs.ru | Фото: safe-rgs.ru

Исследовательский проект ученицы Ембаевской школы им. А. Аширбекова отмечен дипломом I степени. Светлана Нигаматова продемонстрировала туристический маршрут на трех языках – русском, английском и татарском, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

В маршрут экскурсии входит посещение памятника природы села Ембаево, мечети Нигматуллы Хаджи, музея татарской культуры и быта и посещение "Ак-мечети".

Цель автора - показать историческую роль села Ембаево в развитии культуры сибирских татар, сохранить культурное наследие татарского народа и практика английского языка.

Светлана Нигаматова продолжает развивать свой проект. Сейчас разрабатывается видеоэкскурсия и QR-код с подробным маршрутом по селу Ембаево. К проекту присоединилась учитель татарского языка Динара Мамикова.

С усовершенствованным проектом "Образовательный туризм как способ совершенствования владения татарским и английским языком" Светлана выступит на выставке в рамках празднования 95-летия со дня образования Тюменского района 7 декабря.