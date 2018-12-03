Многодетной сорокинской семье сделали подарок

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

12 кур несушек и специальное оборудование для клеточного содержания птицы в частном подворье получила семья Ивановых с семью детьми, сообщает Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия".

Подарок большой семье вручили секретарь ТРО партии Андрей Артюхов, глава района Александр Агеев и директор "Уралсибагро" Сергей Ершов.

Евгений, Оксана и их семеро детей в 2017 году въехали в большое новое жилье благодаря проекту "Единой России" "Дом для молодой многодетной сельской семьи". Общая площадь нового дома — 200 квадратных метров, жилая площадь — около 150. Все расходы по строительству дому взял на себя член фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы Богдан Богославец.

За год семья обжилась в новом доме, супруги строят планы по увеличению личного подворья. Сейчас в хозяйстве у Ивановых есть поросята и куры. В будущем глава семьи Евгений планирует заниматься только птицей. В хозяйстве у них было 17 кур, и яиц и мяса не всегда хватало. Сейчас, благодаря подарку, куриц стало 29. Евгений говорит, что будет постепенно увеличивать птичье поголовье. Реализовать свои планы он сможет с помощью специального оборудования для клеточного содержания птицы, которую он получил в подарок.

Директор "Уралсибагро" Сергей Ершов рассказал, что предприятие стало изготавливать такое оборудование три года назад и оно позволяет значительно сократить расход корма и воды для птиц и приносить максимальный доход.

Глава района Александр Агеев подчеркнул: выбор на Ивановых пал не случайно, это большая семья, которая пользуется авторитетом в Сорокинском районе, а родители воспитывают детей в труде.

Андрей Артюхов уверен: подобные семьи нуждаются в поддержке. "Как правило, те, кто становятся участниками проекта "Единой России" "Дом для молодой многодетной сельской семьи", — малообеспеченные семьи, но мы им даем новые возможности. Самое важное — они начинают активно развиваться, у всех растет домашнее хозяйство. Мы им помогаем, даем старт для дальнейшего роста, это много значит для них", — отметил секретарь регионального отделения.

К Новому году многодетную семью и детей из ближайших домов ждет еще один подарок — детский спортивный игровой комплекс от компании "Элитспорт", состоящий из уличной качели, горки в виде медведя, лошадки на пружине и скамейки. Ее предоставил руководитель фракции единороссов Думы п. Андреевский, генеральный директор компании Рустам Арипов. Игровой комплекс решили установить перед домом Ивановых, чтобы и соседские ребята могли играть там.

Напомним, в рамках регионального проекта "Единой России" "Дом для молодой многодетной сельской семьи" за три года построено уже 15 домов для семей с пятью и более детьми. Дома строятся без привлечения бюджетных средств, на личные средства партийцев и тех, кто присоединился к проекту.