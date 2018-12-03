В Тюмени откроется выставка деревянных игрушек Святослава Шитова

| Фото: со страницы Святослава Шитова во "ВКонтакте" | Фото: со страницы Святослава Шитова во "ВКонтакте"

Персональная выставка работ мастера деревянного зодчества Святослава Шитова "Солнечный конек" откроется в галерее сувениров "Легенды Сибири" (ул. Володарского, 47) 5 декабря в 17 часов.

Тюменский умелец расскажет гостям о принципах создания деревянной игрушки и представит около 50 разнообразных деревянных фигурок, изображающих животных. В коллекции, среди прочих, будут работы, украшенные к Новому году, а также статуэтки с символикой Тюменской области.

Как пояснил руководитель галереи "Легенды Сибири" Михаил Михайлов, экспозицию Святослава Шитова дополнит выставка символов деревянного зодчества, на которой можно будет увидеть фрагменты окон и наличников, деревянной резьбы.

Гостей пригласят отведать блины и чай из самовара.

Выставка работ Святослава Шитова будет работать ежедневно с 10 до 20 часов до 10 января 2019 года, вход бесплатный. В период действия выставки запланировано проведение мастер-классов для посетителей.

Татьяна Ковалева