Минобороны публикует рассекреченные документы ко Дню Неизвестного Солдата

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Рассекреченные документы ко Дню Неизвестного Солдата публикует Минобороны России, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Раздел открывает учетная карточка воинского захоронения советских воинов, откуда 3 декабря 1966 года был взят прах Неизвестного Солдата и с воинскими почестями предан земле у кремлевской стены. Именно здесь вскоре запылал Вечный огонь. Братская могила неизвестных солдат, совершивших, как и миллионы красноармейцев свой подвиг, располагается на 40-ом километре Ленинградского шоссе, где воинскими частями 16-ой армии велись активные боевые действия по обороне Москвы. Здесь зимой 1941 года проходила линия обороны нашей столицы. На этом рубеже были произнесены слова: "Отступать некуда, за нами Москва". По документам Центрального архива Минобороны России можно определить, какие подразделения вели бои в районе населенных пунктов Крюково, Матушкино, Савелки, Большие Ржавки, где позже в 1974 году был возведен обелиск на кургане Славы.

Именно 3 декабря 1941 года 1199 стрелковому полку 354-й стрелковой дивизии удалось организовать оборону и удерживать рубеж Большие Ржавки – Савелки.

Ранее не публиковавшиеся документы рассказывают о великом воинском и человеческом подвиге.

Каждый любитель истории может ознакомиться с рассекреченным журналом боевых действий 354-й стрелковой дивизии, в котором отражены события боев под Москвой, когда бойцы Красной армии противостояли ожесточенному натиску врага, рвавшегося к столице.

Широкому кругу посетителей раздела будет интересен рукописный приказ от 6.12.1941 г. 1199 стрелкового полка о переходе наших частей в наступление.

Из рассекреченных документов посетители смогут узнать подробности кровопролитных боев на подступах к столице в морозный декабрь 1941-го: "6.12 по всему фронту <стрелковой дивизии> продолжались бои с противником, по-прежнему применявшим автоматы и минометы. Особенно интенсивный огонь велся по расположению 1203 <стрелкового полка>. Изменений в расположении боевого порядка частей… не произошло".

Специально рассекреченные архивные документы из ЦА МО РФ, опубликованные на официальном сайте Минобороны РФ ко Дню Неизвестного Солдата в очередной раз доказывают, что имена неизвестных солдат живут в их бессмертном подвиге.

Минобороны России на официальном сайте продолжает публикацию архивных документов времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Материалы Центрального архива Минобороны России ставят заслон фальсификации истории, развенчивают многие её лживые мифы, становятся важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи.