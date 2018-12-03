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Пассажир авиарейса Баку – Сургут вез полсотни вечерних платьев

Общество, 16:32 03 декабря 2018

utu.customs.ru

У гражданина Азербайджанской Республики, прибывшего международным авиарейсом из Баку в Сургут в двух дорожных сумках общим весом 38 кг таможенники обнаружили 48 новых платьев с этикетками, сообщает пресс-служба Ханты-Мансийской таможни.

При пересечении таможенной границы коммерческая партия товара не продекларирована таможенному органу в установленном таможенным законодательством порядке.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, проводится административное расследование, по результатам которого правонарушителю грозит штраф с возможной конфискацией товаров.

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# административное правонарушение , таможня , штраф

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