Ялуторовский острог приглашает гостей на новогодние каникулы

| Фото: "Ялуторовский острог" во Вконтакте | Фото: "Ялуторовский острог" во Вконтакте

Праздничная интерактивная программа в Ялуторовском остроге ждет жителей и гостей города в новогодние каникулы. Об этом сообщила корреспонденту ИА "Тюменская линия" директор дворца культуры "Арт-Вояж" Елена Симонова.

С 18 по 28 декабря 2018 года и с 3 по 7 января 2019 года музейный комплекс по традиции приглашает гостей в "Берендеево царство" на новогоднюю интерактивную программу "Как сказка начиналась", где их ждут хороводы, игры, квесты, тайны и приключения.

"Сказочное представление с царем Берендеем, в котором он призывает всех смелых и отважных ребят помочь освободить царство от долгой лютой зимы создаст праздничное настроение и взрослым и детям", - поделилась Елена Симонова.

C 25 по 30 декабря в Ялуторовском остроге откроется резиденция Деда Мороза. В это время здесь будут происходить чудеса и исполнятся желания.

Каждый гость резиденции сможет окунуться в волшебный мир сказки: пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой, сделать селфи на память в новогоднем интерьере и создать себе поистине праздничное настроение.

Подробная информация по телефонам 8 (34535) 2-05-95, 8 (34535) 2-02-83.

Наталья Андреева