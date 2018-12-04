  • 4 декабря 20184.12.2018вторник
  • USD66,2921
    EUR75,3874
  • В Тюмени -3..-5 С 4 м/с ветер южный

В Тюмени создадут солнцемобиль для участия в мировой гонке

Общество, 15:00 04 декабря 2018

Тюменский индустриальный университет | Фото: Тюменский индустриальный университет

Первый в Тюменской области автомобиль, работающий на солнечной энергии, создаст команда ТИУ в рамках научно-технического проекта Sunberia TIU. Предполагается, что тюменский солнцемобиль примет участие в мировых гонках в Австралии, сообщили в Тюменском индустриальном университете.

Крупнейшая в мире гонка солнечных автомобилей World Solar Challenge пройдет осенью 2019 года. В соревнованиях примут участие команды из более чем 30 стран, их задача — пересечь Австралию с севера на юг, используя исключительно солнечную энергию.

По условиям гонки команды начнут свой путь в столице северной территории Австралии, а закончат в Аделаиде на юге страны. Путешествовать они смогут лишь до 17 часов, после им необходимо будет остановиться и разбить лагерь.

На протяжении поездки будет семь обязательных контрольных точек, в которых наблюдатели меняются, а руководители команд могут обновлять самую последнюю информацию о погоде и о своей позиции в поле. В контрольно-пропускных пунктах команды могут выполнять самое основное техническое обслуживание — проверка и поддержание давления в шинах и очистка автомобиля от мусора.

Команда Тюменского индустриального университета начала работу по созданию солнцемобиля и продолжает набирать в свой коллектив амбициозных студентов.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автогонки , солнцемобиль , ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:21 04.12.2018Названа главная новогодняя площадка Тюмени
15:00 04.12.2018В Тюмени создадут солнцемобиль для участия в мировой гонке
14:49 04.12.2018Тюменских школьников пригласили в США
14:38 04.12.2018Призеров окружного конкурса видеороликов наградят в Заводоуковске