В Тюмени создадут солнцемобиль для участия в мировой гонке

| Фото: Тюменский индустриальный университет | Фото: Тюменский индустриальный университет

Первый в Тюменской области автомобиль, работающий на солнечной энергии, создаст команда ТИУ в рамках научно-технического проекта Sunberia TIU. Предполагается, что тюменский солнцемобиль примет участие в мировых гонках в Австралии, сообщили в Тюменском индустриальном университете.

Крупнейшая в мире гонка солнечных автомобилей World Solar Challenge пройдет осенью 2019 года. В соревнованиях примут участие команды из более чем 30 стран, их задача — пересечь Австралию с севера на юг, используя исключительно солнечную энергию.

По условиям гонки команды начнут свой путь в столице северной территории Австралии, а закончат в Аделаиде на юге страны. Путешествовать они смогут лишь до 17 часов, после им необходимо будет остановиться и разбить лагерь.

На протяжении поездки будет семь обязательных контрольных точек, в которых наблюдатели меняются, а руководители команд могут обновлять самую последнюю информацию о погоде и о своей позиции в поле. В контрольно-пропускных пунктах команды могут выполнять самое основное техническое обслуживание — проверка и поддержание давления в шинах и очистка автомобиля от мусора.

Команда Тюменского индустриального университета начала работу по созданию солнцемобиля и продолжает набирать в свой коллектив амбициозных студентов.