Микрорайон Кирсарай в Уватском районе подключат к постоянной схеме электроснабжения

| Фото: ПАО "СУЭНКО" | Фото: ПАО "СУЭНКО"

Микрорайон Кирсарай в Уватском районе подключат к постоянной схеме электроснабжения в мае 2019 года, сообщает администрация муниципального образования.

Как сообщил директор Тобольского филиала ПАО "СУЭНКО" Владимир Кидло, на некоторых энергообъектах осталось провести пусконаладочные работы. А переподключение потребителей планируется осуществить в мае 2019 года.

Также в 2019 году в хоккейном корте Увата подключат морозильную установку. Благодаря этому увеличится период использования ледового покрытия.

"После подключения корта на постоянную схему, будем проверять установку для намораживания льда. Станет возможным открывать сезон на месяц раньше и закрывать на месяц позже. В этом году тренировки начались с 15 ноября. Кроме хоккея, в ледовом корте проходят занятия по фигурному катанию, а услугами проката коньков пользуются в среднем 300 человек в месяц", – сообщил директор детско-юношеской спортивной школы Василий Софронов.