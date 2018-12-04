Тюменских школьников пригласили в США

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменских школьников пригласили в США по итогам соревнований молодых исследователей "Шаг в будущее" по Уральскому федеральному округу, которые проходили в Челябинске, сообщает региональный департамент образования и науки.

Сборная Тюменской области привезла 9 призовых мест, а также дополнительные награды.

Сразу двое тюменцев получили дипломы победителей и шансы попасть в национальную сборную на международной научной и инженерной выставке IntelISEF (США). Этих наград удостоены девятиклассник школы №7 Иван Сторожок за изобретение медицинского клея на основе природных полисахаридов и одиннадцатиклассник лицея ТИУ Федор Чагин за создание устройства, способного помочь людям экономить на покупке продуктов.

Еще две награды высшей пробы завоевали самые юные участники сборной – пятиклассник Иван Севернюк из ишимской школы №8 и Сергей Ушивцев из тюменской школы №22. Иван выступал в секции "Робототехника" и представлял электронный сонар для людей с ограниченными возможностями, а Сергей изобрел универсальный гибридный роботовездеход для малого бизнеса.

Диплом второй степени и специальный приз "Философский камень" завоевала девятиклассница тюменской гимназии №16 Елизавета Почтарёва в направлении "Языкознание". Она исследовала обобщенный тип языковой личности современной медиаперсоны на примере интернет-блогеров, популярных у подростков.

Десятиклассница Онохинской школы Анна Шанаурова с работой об истории образования родного села заняла второе место в направлении "История, историческое краеведение, этнология".

За разработку уникальной настольной игры о Бородинском сражении дипломом третьей степени отметили ученика 22 школы Тюмени Егора Сорокина. Еще один ученик этой школы Семён Нефедов удостоен диплома третьей степени за исследование семян чиа.

Победителем соревнований в профессиональной номинации "Лучшая работа по математике", специальным призом "Филосовский камень" и дипломом второй степени наградили одиннадцатиклассницу лицея ТИУ Марину Милько.

Добавим, Всероссийский этап "Шага в будущее" пройдет в марте 2019 года для старшеклассников и в апреле 2019 года для юниоров.