В Тюменской области вводится штраф за вынос грязи и грунта на улицы

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Вынос грязи и грунта автотранспортом на улицы и другие территории общего пользования тюменских городов и поселений повлечет за собой административное наказание. Владельцы грязного транспорта могут быть наказаны штрафом в размере 3 тыс. рублей, должностные лица – 15 тыс. рублей, юридические лица – 50 тыс. рублей.

Таким пунктом депутаты Тюменской областной думы предлагают дополнить Кодекс Тюменской области об административной ответственности. Вопрос о внесении изменений в этот документ был рассмотрен на заседании постоянного комитета по государственному строительству и местному самоуправлению 4 декабря.

Также члены комиссии предлагают значительно увеличить штрафы за нарушения требований к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений и сооружений.

"Самовольное изменение внешнего вида фасада здания, - пояснил председатель комитета Фуат Сайфитдинов, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 50 тысяч рублей, на юридических – от 20 до 50 тысяч рублей".

Нарушение требований к размещению информации на территории муниципального образования так же будет караться штрафами. Граждане – от 1 до 5 тыс. рублей, должностные лица – от 5 до 50 тыс. рублей, юридические – от 10 до 50 тыс. рублей.

Такими же штрафами будут наказывать граждан, должностных и юридических лиц за размещение своих автомобилей на газонах и цветниках.

Окончательное решение о внесение изменений в Кодекс Тюменской области об административной ответственности будет принято на пленарном заедании областной думы. Изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.

Борис Олейник