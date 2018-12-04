Более трехсот тюменских школьников участвуют в проекте "Это бизнес, детки!"

| Фото: инвестиционного агентства Тюменской области | Фото: инвестиционного агентства Тюменской области

Более 300 школьников в возрасте от 14 до 17 лет, объединившись в 25 команд, участвуют в четвертом сезоне проекта "Это бизнес, детки!", который стартовал в Тюмени.

Как сообщает областной департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства, образовательная программа для школьников продлится две недели. Ребятам предстоит узнать, что значит быть предпринимателем, получить предпринимательский опыт, разработать собственный бизнес-проект и презентовать его перед инвесторами. Их ждут пять бизнес-семинаров от экспертов, в качестве наставников команд выступят предприниматели города. Главным призом сезона 2018 года станет поездка команды победителей в Екатеринбург на экскурсию в офис компании "СКБ Контур" и билеты на всю команду в аквапарк "ЛетоЛето".

В этом году проектом "Это бизнес, детки!" руководит предприниматель, директор компании "РусФорум" Дмитрий Захаров. "Новый сезон проекта проходит в других временных рамках, поэтому школьники не соревнуются в коммерческой прибыли, сейчас у них есть отличная возможность пройти по модели взрослых предпринимателей из проекта "Ярмарка инвестиций". За несколько недель они создадут бизнес-идею, просчитают ее и представят на суд инвесторов. Мы рассчитываем сформировать и развить не только коммерческую жилку, но и навык поиска инвестиций на свои проекты. Как правило, бизнес быстрее и увереннее развивается при помощи наставника и инвестора. И кто знает, может через несколько лет мы увидим этих ребят на защите своих проектов в поиске реальных средств на запуск", — прокомментировал Дмитрий Захаров.

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