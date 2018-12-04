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Джеки Чан и Джон Траволта получат приглашение в Тюмень

Общество, 17:21 04 декабря 2018

Департамент потребительского рынка и туризма | Фото: Департамент потребительского рынка и туризма

Дизайнерские открытки с приглашением посетить Сибирь отправили звездам Голливуда организаторы проекта "Хочу в Тюмень!".

Послания на открытках с красивыми тюменскими видами – местными достопримечательностями и пейзажами – получат Кристиан Бейл, Дэвид Духовны, Джон Траволта, Дженифер Лоуренс, Роберт Дауни Младший, Джеки Чан и другие знаменитости, сообщает областной департамент потребительского рынка и туризма.

Таким образом, голливудские звезды смогут выиграть одну из пяти поездок в Тюмень или один из 50 подарков от партнеров Visit Tyumen. Для этого им нужно сделать фото тюменской открытки и опубликовать его в Instagram.

Напомним, каждый желающий может отправить открытку с красивым видом Тюмени своим друзьям и близким в любую точку земного шара и пригласить их посетить наш город в новогодние каникулы. Все, кто сделают фото этой открытки – и отправители, и получатели, и разместят снимок в Instagram или "ВКонтакте" с хештегом #хочувтюмень, автоматически становятся участниками розыгрыша призов от организаторов. Пять счастливчиков смогут выиграть для получателей открыток билеты в Тюмень и обратно, еще 50 – станут обладателями подарков от партнеров. Итоги розыгрыша станут известны 22 декабря.

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# туризм , Хочу в Тюмень!

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