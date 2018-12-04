Государственный исторический музей дарит подписчикам новогодние открытки
| Фото: Государственный исторический музей во Вконтакте
Музейные новогодние открытки получат подписчики Государственного исторического музея, успевшие отправить заявку до 13 декабря, сообщает пресс-служба музея.
Для того, чтобы стать обладателем уникальной открытки, нужно до 13 декабря написать личное сообщение, в котором будут: фамилия и инициалы подписчика, индекс и адрес. И в течение некоторого времени новогодний привет от Исторического музея получит каждый адресат.
Анжела Лебедева