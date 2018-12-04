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Назначен первый заместитель прокурора Тюменской области

Общество, 18:37 04 декабря 2018

архивное фото ИА "Тюменская линия"

Руфат Биктимеров назначен первым заместителем прокурора Тюменской области. Приказ генерального прокурора Российской Федерации от 4 декабря 2018 года №1435-к опубликован на официальном сайте ведомства.

Ранее он занимал должность заместителя прокурора Тюменской области.

Руфат Биктимеров в органах прокуратуры работает с 2001 года. В разное время трудился помощником, старшим помощником прокурора Калининского административного округа Тюмени, прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции следственного управления прокуратуры области, заместителем прокурора Ленинского административного округа Тюмени, прокурором Исетского района, возглавлял отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области.

В декабре 2012 года был назначен прокурором вновь образованной прокуратуры Тюмени, а в марте 2017 года заместителем прокурора Тюменской области.

За достигнутые положительные результаты в работе и добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся прокурором области. Приказом генерального прокурора Российской Федерации в декабре 2012 года досрочно присвоен классный чин старший советник юстиции.

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# кадры , прокуратура , Руфат Биктимеров

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