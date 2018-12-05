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Названа десятка лучших фильмов 2018 года

Общество, 19:00 05 декабря 2018

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Американский институт киноискусства представил список из десяти лучших фильмов 2018 года. В него вошли такие картины, как "Звезда родилась" Брэдли Купера, "Черная пантера" Райна Куглера и драма "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этих фильмов, в список вошли фильмы "Тихое место" Джона Красински, "Восьмой класс" Бо Бернэма, "Если Бил-стрит могла бы заговорить" Барри Дженкинса, "Мэри Поппинс возвращается" Роба Маршалла, "Черный клановец" Слайка Ли, "Дневник пастыря" Пола Шредера, и "Зеленая книга" Питера Фаррелли.

Отдельной наградой AFI отметил фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона, в котором идет рассказ о жизни обеспеченной семьи в Мексике начала 1970-х годов.

Отметим, что Американский институт киноискусства (AFI) был создан 1967 году при президенте Линдоне Джонсоне. Основная цель его работы в сохранении кинематографического наследия США. Как показывает практика, лучшие фильмы года по версии организации затем становятся претендентами на премию "Оскар".

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# кино , Оскар

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