Тюменские медики скорой оказали роженице экстренную помощь

| Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмень | Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмень

Фельдшеры Татьяна Сибгадуллина и Элина Аминова помогли 36-летней тюменке благополучно родить здорового малыша дома, сообщает Станция скорой медицинской помощи.

Звонок на скорую поступил 11 ноября в 19 часов 39 минут, спустя восемь минут по указанному адресу прибыла бригада медиков, а ровно в 20 часов у женщины родился сын, его вес 3420 граммов, рост — 54 сантиметра. Новорожденный мальчик — уже третий ребенок в семье.

"Несмотря на экстренные условия, роды прошли легко и благополучно. Ребеночек родился доношенный, закричал сразу. Во время родов женщина была спокойной, выполняла мои указания в точности, как я ей говорила. Она большая молодец, как и ее муж, который во всем нам помогал. Он принес чистые простыни, пеленки, увел старших детей в комнату и был рядом с женой, пока она рожала", - рассказала фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Татьяна Сибгадуллина.

Маму вместе с малышом медики оперативно доставили в роддом № 2. Через три дня они были выписаны домой.