В историческом парке "Россия – моя история" пройдет урок "Я – гражданин!"

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Мультимедийный урок "Я – гражданин" пройдет в историческом парке "Россия – моя история" в Тюмени 12 декабря. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал главный методист парка Александр Валитов.

Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. "Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации". С этих основополагающих статей начнется знакомство тюменских школьников с основным законом РФ в день его 25-летия.

"К нам приедут 26 активных школьников со всей области, - пояснил Александр Валитов. - Ребята занимаются спортом, творчеством, ведут научные исследования. В этот важный день все они получат паспорта граждан Российской Федерации".

Действующая Конституция Российской Федерации была принята в 1993 году. Она пришла на смену основным законам Российской империи 1906 года и конституциям РСФСР 1918, 1925, 1937 и 1978 годов.

Элементы конституционной монархии, по оценке историков, наличествовали в России в начале XVII века — власть царя Василия Шуйского была ограничена крестоцеловальной записью. Документы конституционного содержания появились в России в первой половине XVIII века. В 1730 году Дмитрий Михайлович Голицын попытался ввести в России конституционную монархию. Власть императрицы Анны Иоанновны была ограничена "кондициями", но полноценная конституция не была введена. Опираясь на нижние чины армии, агитированные за абсолютную монархию, Анна "разодрала" кондиции и стала абсолютной монархиней. Члены Верховного тайного совета, к которому переходила полнота власти по кондициям, были почти все репрессированы.

В начале своего царствования Александр I хотел ввести в России конституцию, но отказался от этой идеи.

Манифест Николая II "Об усовершенствовании государственного порядка" в редакции от 23 апреля 1906 года стал фактически первой конституцией России. Этот статус не был потерян даже после "Третьеиюньский переворот" 1907 года, который хотя и практически восстановил абсолютную монархию, но не нарушил в дальнейшем закреплённый в порядок принятия законов или действие дарованных Основными законами прав.

Первая конституция Российской Федерации (РСФСР) была принята V Всероссийским съездом Советов на заседании 10 июля 1918 года.

Действующая Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года по результатам всенародного голосования.

Борис Олейник