Первоклассников Ярково посвятили в пешеходы

| Фото: ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» | Фото: ОГИБДД МО МВД России «Тобольский»

Первоклашки Староалександровской школы в Ярковском районе стали полноправными участниками дорожного движения, сообщает отделение ГИБДД МО МВД России "Тобольский".

Инспекторы в торжественной обстановке на празднике "Посвящение в пешеходы" вручили учащимся именные свидетельства пешехода. Школьники повторили дорожную азбуку пешехода, ответили на вопросы по ПДД.

Добавим, ежегодно с сентября для первоклассников всех школ области проходят специальные занятия: ребята учатся ходить по безопасному маршруту "Дом – школа – дом", запоминают как правильно и безопасно переходить дорогу, во время экскурсий ориентируются в реальных дорожных ситуациях, изучают новые для них дорожные знаки. По окончании введения первоклашек в мир дорожных знаний автоинспекторы в торжественной обстановке посвящают их в пешеходы.