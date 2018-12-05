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Первоклассников Ярково посвятили в пешеходы

Общество, 16:38 05 декабря 2018

ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» | Фото: ОГИБДД МО МВД России «Тобольский»

Первоклашки Староалександровской школы в Ярковском районе стали полноправными участниками дорожного движения, сообщает отделение ГИБДД МО МВД России "Тобольский".

Инспекторы в торжественной обстановке на празднике "Посвящение в пешеходы" вручили учащимся именные свидетельства пешехода. Школьники повторили дорожную азбуку пешехода, ответили на вопросы по ПДД.

Добавим, ежегодно с сентября для первоклассников всех школ области проходят специальные занятия: ребята учатся ходить по безопасному маршруту "Дом – школа – дом", запоминают как правильно и безопасно переходить дорогу, во время экскурсий ориентируются в реальных дорожных ситуациях, изучают новые для них дорожные знаки. По окончании введения первоклашек в мир дорожных знаний автоинспекторы в торжественной обстановке посвящают их в пешеходы.

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# пешеходы , посвящение , Ярково

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