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Тюменский гроссмейстер стал пятым в Ханты-Мансийске

Спорт, 17:43 05 декабря 2018

Городского шахматного клуба | Фото: Городского шахматного клуба

Пятое место занял гроссмейстер Максим Чигаев из Тюменской области в финале Всероссийских соревнований по быстрым шахматам "Рапид Гран-при России", проходившем в Ханты-Мансийске.

Как рассказали в Тюменском шахматном центре А. Е. Карпова, 16 лучших игроков страны приехали в югорский город побороться за призы.

Обладатель золота стал известен по итогам кругового турнира. В 15 партиях 11,5 очка набрал гроссмейстер из Челябинска Павел Понкратов. Другие награды тоже достались носителям высшего шахматного статуса. Серебро заслужил Дмитрий Кокарев из Пензы (11 баллов), бронзу – самарский игрок Санан Сюгиров (10,5). Он, одержав шесть побед и семь партий завершив вничью, заработал 9,5 очка. Столько же оказалось у новосибирского шахматиста Дмитрия Бочарова, который стал четвертым благодаря лучшим дополнительным показателям.

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