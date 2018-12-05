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Уголовное дело по факту гибели рабочего на территории завода возбуждено в Ишиме

Происшествия, 18:48 05 декабря 2018

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Уголовное дело по факту гибели рабочего на территории завода возбуждено в Ишимском районе, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Установлено, что 3 декабря на территории завода по глубокой переработке зерна, расположенного в Ишимском районе, при проведении погрузочно-разгрузочных работ во время движения вилкового автопогрузчика по необорудованному дорожному покрытию, произошло раскачивание груза (двух мешков с сульфатом аммония, весом 880 кг. каждый), в результате чего произошло опрокидывание автопогрузчика.

В этот момент 53-х летний рабочий завода, управлявший спецтехникой, выпрыгнул и попытался отбежать от падающей техники, однако не успел. Автопогрузчик, весом 2,5 тонны упал на пострадавшего, в результате чего последний скончался на месте.

По данному факту Ишимским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Следствием проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии. Следователи изъяли необходимую документацию, допрашиваются должностные лица завода и очевидцы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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# гибель , Ишимский район , рабочие

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