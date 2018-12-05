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Тюменцев призвали сообщать об авариях на теплосетях по телефону, а не в соцсетях

Общество, 16:16 05 декабря 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 500 звонков и около 100 письменных обращений поступило в тюменский Единый центр оперативного реагирования с начала отопительного сезона. Однако не все они связаны с нарушением параметров теплоснабжения. Об этом сообщил директор ЕЦОР Александр Ильин 5 декабря.

"На телефон ЕЦОР 45-12-20 поступают сообщения о самых различных происшествиях, - отметил Ильин. - Люди сообщают, в том числе, и об утечках на сетях. У нас налажено взаимодействие с диспетчерской службой Единой теплоснабжающей организации Тюмени. Такая информация сразу передается им в работу".

Сотрудники Центра мониторят и интернет-пространство, где горожане выкладывают сообщения о коммунальных авариях. По мнению Александра Ильина, это часть реальной жизни, однако глава ЕЦОР призвал тюменцев не злоупотреблять сообщениями в соцсетях. "Главное, чтобы в сообщении была конкретная адресная привязка и указано время происшествия", - добавил он.

Технический директор УСТЭК Павел Божуков призвал тюменцев сообщать об утечках на круглосуточную линию ЕЦОР или диспетчерскую службу УСТЭК.

"В таких случаях надо обязательно звонить, - отметил он. - Звонок – это моментальная реакция, а в Интернете диспетчеры не сидят круглосуточно. Если есть утечка, реакция должна быть только одна – звонок. Ничего надежнее пока не придумано".

Отметим, что Единый центр оперативного реагирования города Тюмени (ЕЦОР) — служба, объединившая разрозненные до этого функции в сфере ЧС и информирования населения.

Николай Ступников

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# тепловые сети , УСТЭК

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