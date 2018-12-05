В Тюмени наградили лучших представителей волонтерского движения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Итоги Года добровольца подвели в Тюмени на торжественном мероприятии 5 декабря. От лица губернатора Тюменской области Александра Моора представителей волонтерского движения региона поздравила заместитель губернатора, директор областного департамента социального развития Ольга Кузнечевских.

"Этот год подарил нам множество событий и хороших возможностей представить и реализовать свои инициативы. Добровольцы нашего региона уверенно заявили о себе, проекты наших ребят стали победителями и призерами всероссийских конкурсов. Яркими участниками команды стали серебряные волонтеры, они вошли в число пяти пилотных региональных площадок России по своему направлению. Волонтеры победы, волонтеры-медики, спортивные, экологические добровольцы - все вносят свой вклад в развитие и улучшение жизни Тюменской области. Сегодня самое время сказать всем спасибо за ваш труд, неравнодушие и желание быть нужным. Год добровольца подходит к концу, но на этом наша работа не заканчивается, вместе нам по плечу любые, даже самые сложные задачи", - говорится в приветствии губернатора.

Ольга Кузнечевских вручила благодарственные письма лидерам добровольческих объединений муниципальных районов и городов юга области.

Кроме того, сертификаты на финансовую поддержку и статус флагманского проекта добровольческого движения Тюменской области получили победители конкурса грантовой поддержки проектов в сфере добровольчества и волонтерства "Твори добро просто". Победителями стали региональные отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" и общероссийской общественной организации "Российское движение школьников", центр спортивных подготовки и проведения спортивных мероприятий, Областное общественное движение "ЧИР", ТюмГУ, областной геронтологический центр и инклюзивный клуб "Горизонт".

Заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн, поздравляя волонтеров с праздником подчеркнул, что волонтеры вносят огромный вклад в развитие региона.

"Тюменскую область не случайно называют островком благополучия и губернатор в послании говорил о необходимости удержать высокую планку по всем направлениям. Не сомневаюсь, в том, что наш город и субъект благополучен, есть и ваша заслуга. Мы вами гордимся, спасибо за ваш уникальный созидательный труд, который воспитывает и делает людей добрее", - отметил депутат.

Отметим, добровольческой движение Тюменской области насчитывает более 105 тыс. человек, 189 волонтерских организаций. В муниципальных районах действует более 930 волонтерских объединений. Ежегодно число неравнодушных граждан, готовых оказывать помощь в различных направлениях волонтерства растет.

В рамках праздничного мероприятия, посвященного закрытию Года добровольцев, тюменские волонтеры организовали работу интерактивных площадок. Так, серебряные добровольцы делали девушкам экспресс-макияж, инклюзивные волонтеры предлагали сыграть в крестики-нолики с закрытыми глазами, волонтеры-медики учили оказывать первую помощь. Свои проекты презентовали также волонтеры победы, представители спортивного добровольчества и Российского движения школьников.

Любовь Голышева