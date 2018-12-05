В Тюменском медуниверситете открылся лекционный зал имени Сергея Галяна

| Фото: пресс-службы Тюменского ГМУ | Фото: пресс-службы Тюменского ГМУ

Новый лекционный зал имени Сергея Галяна открыли в Тюменском Государственном медицинском университете. Он способен вместить 320 студентов. Об этом заявил декан фармацевтического факультета вуза Евгений Калинин.

Торжественное открытие прошло в рамках конференции "Университетская клиника". "В соответствии с решением ученого совета, мы торжественно присваиваем первому лекционному залу нашего вуза имя человека, судьба которого неразрывно была связана с альма-матер. Имя почетного профессора Тюменского ГМУ, заслуженного работника высшей школы России, доктора медицинских наук Сергея Галяна", - уточнил он.

Как отмечают коллеги, заслуженный профессор, прошедший путь от студента до проректора, умел не просто научить, но и вселить в студента уверенность в правильном выборе профессии. Его человеческие и профессиональные качества отметили все, собравшиеся в этом зале.

По словам доцента кафедры детских болезней Клавдии Лебедевой, результаты научной деятельности профессора Сергея Галяна представлены тремя изобретениями, одиннадцатью монографиями, двумя учебниками, журнальными публикациями, под его руководством были выполнены две докторские и десять кандидатских диссертаций.

Кроме того, его выдающиеся организаторские и управленческие способности нашли воплощение не только в жизни университета, но в общественной жизни города и региона.

В течение 30 лет Сергей Галян являлся председателем территориальной избирательной комиссии Ленинского административного округа Тюмени. Администрация города, руководство области и правительство РФ отметили его участие в организации выборов на территории округа многочисленными благодарностями.

Так, председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин вспоминает об именитом докторе с теплотой, называет его учителем, коллегой и другом.

В завершение торжественного открытия приглашенный гость - ректор Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова Олег Янушевич -рассказал студентам о стоматологии будущего, поблагодарив присутствующих за честь прочитать первую лекцию в обновленной аудитории.

Студенты не остались в стороне, некоторым из них удалось побывать на лекциях, которые проводил знаменитый тюменский профессор. От имени учащихся выступила председатель профсоюза учащихся, студентка 5 курса лечебного факультета Марина Маслова. “Благодарим наш университет за то, что пригласили Олега Олеговича, который поделился с нами новейшими технологиями стоматологического направления. Спасибо администрации за то, что приняли такое правильное решение – назвать первый лекционный зал нашего корпуса в честь Сергея Леонидовича. Он внес огромный вклад в развитие университета. Я застала его лекции, будучи студенткой - это был совершенно уникальный преподаватель и человек", - рассказала она.

В завершении торжественной церемонии студенты исполнили гимн Тюменского государственного медицинского университета.

Наталья Андреева