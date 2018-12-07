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Студенческие команды КВН со всей России поборются за Кубок ректора ТюмГУ

Общество, 08:29 07 декабря 2018

https://www.utmn.ru | Фото: https://www.utmn.ru

Студенческие команды КВН со всей России поборются за кубок ректора ТюмГУ во Дворце культуры "Нефтяник" 9 декабря. Начало в 19 часов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Участие подтвердили 30 команд из Тюмени и Тюменской области, Челябинска, Омска, ЯНАО, ХМАО-Югры, Екатеринбурга, Москвы и других городов России.

В их числе "Сборная казахов ЧГИК" (чемпионы Центральной уральской лиги КВН, Челябинск), "Русь" (чемпионы региональной лиги КВН "Запсиб", Тюмень) и "Мирное время" (бронзовые призеры кубка министра обороны, ТВВИКУ, Тюмень).

Игра пройдет в ТюмГУ в шестой раз. Всех участников разделят на "новичков" и "опытных", играющих в официальных лигах Международного союза КВН. В жюри войдут глава Тюмени Руслан Кухарук, президент Запсибкомбанка Дмитрий Горицкий и члены команд Высшей лиги КВН. Возглавит жюри ректор ТюмГУ Валерий Фальков. Победителя ждет приз.

"КВН в ТюмГУ – это не просто конкурс на искрометность юмора. Это игра, которая тонко сочетает в себе и творчество, и интеллект, воспитывающая в участниках такие важные навыки, как коммуникабельность, креативность и даже критичность мышления. Умение шутить так, чтобы было действительно смешно, а не обидно, уверен, пригодится в равной степени и инженеру, и юристу", – рассказал ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

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# Валерий Фальков , КВН , ректор , студенты , ТюмГУ

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