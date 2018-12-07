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О Конституции расскажут читателям центральной детской библиотеки

Общество, 08:40 07 декабря 2018

Центра культуры и досуга Викуловского района | Фото: Центра культуры и досуга Викуловского района

Слайд-презентация "Конституция – главный закон страны" откроется в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) 7 декабря в 13 часов, сообщает городской департамент культуры.

Познавательный час "Я – волонтер" пройдет в Библиотеке № 8 им. А. П. Чехова (ул. Северная, 2/1), начало – в 14 часов.

В Детской школе искусств им. В.В. Знаменского (ул. Республики, 26) в 16 часов 30 минут начнется концерт "За роялем". Гостей мероприятия ждет концерт учащихся предпрофессиональных классов фортепианного отделения.

Постановка "Шесть блюд из одной курицы" (Г.Слуцки) в Молодежном театре "Ангажемент" имени В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) начнется в 19 часов.

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# афиша , библиотека , Конституция

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