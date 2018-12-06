Архитектор Михаил Филиппов обсудит с тюменцами градостроительный облик города

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Открытая лекция российского архитектора и художника Михаила Филиппова "Как сделать Тюмень памятником градостроительства XXI века" состоится в Тюмени в отеле Vostok (ул. Республики, 159, конференц-зал "Сатурн") 8 декабря, начало в 12 часов.

Как сообщают организаторы, на мероприятие приглашают студентов архитекторов и дизайнеров, молодых архитекторов, проектировщиков, а также всех, кто интересуется современной архитектурой.

Слушатели узнают о принципах композиции русских городов, памятников градостроительства, происхождении исторических центров российских городов, способах их применения в современной архитектуре и градостроительстве на примере проектов Михаила Филиппова и концепции развития заречной части Тюмени.

Михаил Филиппов - признанный лидер неоклассического направления в русской архитектуре. Его архитектурные проекты "Итальянский квартал" (г. Москва), "Горки-город" (г. Сочи) известны не только в России, но и за рубежом как уникальные градостроительные решения.

Персональные выставки Михаила Филиппова были представлены в Русском музее (г. Санкт-Петербург) и Третьяковской галерее (г. Москва).

Контактное лицо: Гор Оганесян, сот. 8-905-858-48-48, e-mail: new.city.center.72@gmail.com