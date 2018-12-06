Югорская группировка за незаконный оборот алкоголя предстанет перед судом

| Фото: Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

Участники организованной преступной группы, обвиняемые в незаконном обороте алкогольной продукции, отправятся в суд, сообщает прокуратура ХМАО-Югры.

Следствием установлено, что житель Нефтеюганска с целью реализации населению контрафактной алкогольной продукции и получения прибыли от этой незаконной деятельности создал организованную преступную группу, в которую вовлек шестерых знакомых и родственников.

Участники преступной группы в период с октября 2016 по декабрь 2017 года на территории автономного округа приобретали у неустановленных лиц алкогольную продукцию, в том числе не имеющую маркировок, предусмотренных законодательством Российской Федерации, которую в последующем реализовывали населению Нефтеюганска в подконтрольных им торговых точках под видом легальной.

Их деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и расследования уголовного дела в помещениях магазинов Нефтеюганска и на складе, используемом обвиняемыми для хранения контрафактной продукции, изъято более 28 тыс. бутылок алкоголя различных наименований.

Уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд для рассмотрения по существу.