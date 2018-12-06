  • 6 декабря 20186.12.2018четверг
  • USD66,8242
    EUR75,7051
  • В Тюмени -11..-13 С 2 м/с ветер южный

Югорская группировка за незаконный оборот алкоголя предстанет перед судом

Происшествия, 14:25 06 декабря 2018

Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

Участники организованной преступной группы, обвиняемые в незаконном обороте алкогольной продукции, отправятся в суд, сообщает прокуратура ХМАО-Югры.

Следствием установлено, что житель Нефтеюганска с целью реализации населению контрафактной алкогольной продукции и получения прибыли от этой незаконной деятельности создал организованную преступную группу, в которую вовлек шестерых знакомых и родственников.

Участники преступной группы в период с октября 2016 по декабрь 2017 года на территории автономного округа приобретали у неустановленных лиц алкогольную продукцию, в том числе не имеющую маркировок, предусмотренных законодательством Российской Федерации, которую в последующем реализовывали населению Нефтеюганска в подконтрольных им торговых точках под видом легальной.

Их деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и расследования уголовного дела в помещениях магазинов Нефтеюганска и на складе, используемом обвиняемыми для хранения контрафактной продукции, изъято более 28 тыс. бутылок алкоголя различных наименований.

Уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# алкоголь , ОПГ , прокуратура , ХМАО-Югра

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:58 06.12.2018Тюменские сыщики задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве
14:25 06.12.2018Югорская группировка за незаконный оборот алкоголя предстанет перед судом
14:03 06.12.2018Житель Ишима задержан за кражу ливневых решеток
12:13 06.12.2018Неплательщик погасил долги после ареста автомобиля