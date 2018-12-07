Григорий Нагибин расскажет об оружии Первой мировой войны

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение во Вконтакте | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение во Вконтакте

Историк, методист по музейно-образовательной деятельности музея "Городская дума" Григорий Нагибин прочтет лекцию "Оружие Первой мировой войны" в музее "Городская Дума" (ул. Ленина, 2) 7 декабря в 18 часов, сообщают организаторы.

Слушатели узнают о том, чем вооружались солдаты той войны. Первая мировая война стала первым, но, к сожалению, не последним масштабным вооруженным конфликтом XX века. Боевые действия велись практически во всех уголках земного шара.

Огромные армии, линии окопов, протянувшиеся через весь европейский континент, показали, насколько разрушительной может быть война.

Одним из важнейших аспектов мирового конфликта стало использование нового оружия. Магазинные винтовки, пулеметы обусловили огромные потери воюющих армий, вызвали появление новой тактики ведения боевых действий.

Вход на лекцию свободный. Подробности по телефону 46-11-59.