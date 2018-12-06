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На Ямале оснастят лабораторию химического анализа для полицейских

Общество, 14:47 06 декабря 2018

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Лаборатория химического анализа полиции округа будет оснащена оборудованием и расходными материалами для исследования спиртосодержащих жидкостей и продукции пищевого назначения в 2019 году, сообщает ИА "Север-пресс".

Сейчас изъятую контрафактную алкогольную продукцию полицейские направляют для проверки в ближайшие экспертные подразделения, которые находятся в Тюменской, Свердловской и Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

Мероприятие реализуется в рамках программы автономного округа "Безопасный регион" на 2014 — 2021 годы, направленное на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов.

В 2019 году сумма субсидии составит более 92 млн рублей. На эти средства также отремонтируют здания полиции, приобретут новые патрульные автомобили, компьютерную технику и металлодетекторы.

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# контрафакт , лаборатория , полиция , Ямал

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