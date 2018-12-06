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Первый городской правовой турнир пройдет в Тобольске

Общество, 14:36 06 декабря 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Студенты пяти учебных профессиональных заведений Тобольска докажут свои знания гражданских прав и обязанностей, закрепленных Конституцией России, на первом городском правовом турнире 15 декабря.

Давняя традиция такого празднования Дня конституции в молодежной среде Тобольска зародилась в педагогическом институте им. Д. И. Менделеева. В этом году турнир в его стенах пройдет как обычно 12 декабря. По его итогам лучшая из четырех команд представит институт на городском этапе.

Всего в городском турнире примут участие восемь команд – 40 человек. Обладатели трех призовых мест получат медали, грамоты и ценные подарки – книги по истории Тюменской области.

В Упоровском районе также сохраняется традиционная форма празднования Дня конституции "Мы – граждане России". 12 декабря глава муниципалитета в торжественной обстановке вручит паспорта 14-летним школьникам за успехи в учебе, спорте, общественной жизни. После получения главного для каждого гражданина документа и поздравлений от гостей праздника ребята смогут пообщаться с главой района, рассказать о том, что их волнует, задать вопросы.

Ирина Кургузова

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# День Конституции , студетны , Тобольск , Упоровский район , школьники

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