Ялуторовским кадетам расскажут об истории российской Конституции

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Тюменская область вместе с входящими в ее состав автономными округами в 19 веке могла стать Обийской державой с административным центром в Тобольске. Именно так видел будущее огромного региона декабрист Никита Муравьев, автор программного документа Северного общества, над которым он работал в течение 1821-1825 годов.

Об этом 10 декабря ялуторовским кадетам расскажут в музейном комплексе, где пройдет интерактивный урок "Все мы граждане России", посвященный 25-летию основного закона РФ.

"Мы не зря считаемся городом декабристов, - рассказала корр. "Тюменской линии" специалист музея Светлана Булышева. - А восстание декабристов было первым политическим вооруженным выступлением против царизма, которое имело политическую программу. Затем мы познакомимся с основными правами и обязанностями граждан Российской Федерации, установленными нашей Конституцией, и в игровой форме постараемся решить ряд правовых проблем, которые могут возникнуть в жизни сегодняшних школьников".

При составлении Конституции Никита Муравьев изучил и использовал опыт Западной Европы. Он глубоко изучил и проанализировал и современную ему политическую литературу и сам написал несколько работ исторического характера: анализ "Истории Государства Российского" Н.М. Карамзина, работ Суворова и других.

Россию Никита Муравьев видел федеральным государством и, как Североамериканские Соединенные Штаты, она делилась на федеративные единицы, которые он называл державами.

Конституция Никиты Муравьева отменяла крепостное право, вводила имущественный ценз для избирателей – 500 рублей, то есть люди, не имевшие имущества на такую сумму лишались права голоса, его также были лишены женщины, отменялись сословия, так как "все русские равны перед законом, разделение между благородными и простолюдинами не принимается, поскольку противно Вере, по которой все люди братья", отменялась "Табель о рангах", разделявшая военных и гражданских служащих на 14 классов. Никита Муравьев выступал против засилья иностранцев. Понятие "русский" по Конституции Северного общества, не относилось непосредственно к национальности – оно означало гражданина Российского государства. Каждый Русский обязан был носить общественные повинности – повиноваться законам и властям отечества, быть всегда готовым к защите Родины и должен явиться к знаменам, когда востребует того закон.

Верховным органом законодательной власти по Конституции Никиты Муравьева должно было стать Народное вече. Оно состояло из двух палат: верхняя палата носила название Верховной думы, нижняя называлась Палатой народных представителей. Народное вече должно было собираться 1 раз в год.

В державах также существовала двухпалатная система. Все должности в управлении государством были выборными. Судьи также были выборными. Император становился только "верховным чиновником российского правительства", законодательной власти он не имел. Это, по оценке историков, было решительным отходом от неограниченной царской власти. Император, получая большое жалованье (8 млн. рублей в год), мог за свой счет содержать придворный штат.

Историки сходятся во мнении, что проект Конституции Никиты Муравьева, несмотря на дворянскую ограниченность, был прогрессивным для своего времени.

Борис Олейник