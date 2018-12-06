В Тюмени вручили высшую юридическую премию "Юрист года"

В Тюменской области, благодаря совместной работе с юридическим сообществом, создана современная нормативно правовая база, которая обеспечивает социально-экономическое развитие региона, сообщает пресс-служба областной думы

Это отметил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов на церемонии награждения победителей высшей юридической премии "Юрист года", которая прошла в стенах регионального парламента.

"С момента образования областной думы в 1994 году и по сегодняшний день в региональном парламенте принято 2 тысячи 479 законов, из них 639 базовых", - отметил Сергей Корепанов.

Он выразил уверенность, что плодотворное сотрудничество депутатов с юридическим сообществом продолжится и в дальнейшем.

В номинации "Правовое просвещение" лауреатом высшей юридической премии "Юрист года-2018" стал социально-просветительский проект "Открытая школа права" Тюменского государственного университета, департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, Тюменского регионального отделения "Ассоциации юристов России" в лице Ольги Загвязинской, Ярослава Ильина, Алексея Краева, Кристины Безвершенко.

В номинации "Юрист-практик" - первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров.

В номинации "Юрист года - 2018" - председатель квалификационной коллегии судей Тюменской области, судья Тюменского областного суда Галина Садовникова.

Профессиональный уровень некоторых участников торжественной церемонии, сообщает пресс-служба областной думы, также был отмечен благодарностями от губернатора Тюменской области и главы города Тюмени. Ряд юристов были награждены Почетным нагрудным знаком Тюменской областной думы.