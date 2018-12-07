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Тюменская команда "Русь" выиграла в региональной лиге КВН "Запсиб"

Общество, 16:43 07 декабря 2018

со страницы региональной лиги «ЗАПСИБ» МС КВН | Тюмень во "ВКонтакте" | Фото: со страницы региональной лиги «ЗАПСИБ» МС КВН | Тюмень во "ВКонтакте"

Право на участие в ХХХ Международном фестивале команд КВН в Сочи завоевала тюменская команда "Русь", выиграв в финале региональной лиги "Запсиб" Международного союза КВН. Игра прошла 1 декабря на сцене Дворца творчества и спорта "Пионер".

Как сообщают организаторы, за звание чемпиона сезона боролись пять молодых команд КВН из Ярославля, Тюмени, Тюменской области и Новосибирской области. По итогам ярких выступлений на второй позиции расположилась команда "Столик" (Чулым, Новосибирская область). Третье место у "старожилов" лиги – сборной "Тихий омут" (с. Омутинка). На четвертом месте оказался "Стив Джобс" из Ярославля, пятую строчку заняла тюменская "Рок-звезда".

В рамках финала участники продемонстрировали зрителям и жюри приветствие, сыграли в музыкальный "биатлон" и показали финальный номер. Приятным подарком для всех любителей КВН стало выступление чемпиона региональной лиги "Запсиб" 2017 года, полуфиналистка Премьер-лиги КВН – монокоманда из Ярославля "Красная фурия", она же Анфиса Шустова.

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# Дворец Пионер , Запсиб , КВН , фестиваль

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