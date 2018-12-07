Финалисты проекта "Политическая арена" получат кубки и подарки

| Фото: тюменское отделение «Молодой Гвардии» | Фото: тюменское отделение «Молодой Гвардии»

Финал третьего сезон проекта "Политическая арена" начнется в БЦ "Нобель-парк" 9 декабря в 14 часов, сообщает тюменское отделение "Молодой Гвардии".

Победители проекта будут награждены памятными кубками и подарками от партнеров проекта.

Проект, организатором которого выступает тюменское отделение "Молодой Гвардии", стартовал 16 октября. В течение трех месяцев активисты "Молодой Гвардии" проводили игру в школах и ССУЗах города. Лучшие участники школьного этапа получили возможность принять участие в финальном турнире игры.

"С каждым учебным годом к проекту "Политическая арена" присоединяются все больше учебных заведений. Уникальностью является формат настольной игры, который позволяет школьникам в легкой игровой форме изучить основы политических учений и государственное устройство страны, а также применить знания на практике"- рассказал руководитель Тюменского Городского Отделения ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.