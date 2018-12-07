  • 7 декабря 20187.12.2018пятница
  • USD66,7377
    EUR75,6071
  • В Тюмени -10..-12 С 2 м/с ветер юго-восточный

Финалисты проекта "Политическая арена" получат кубки и подарки

Общество, 17:38 07 декабря 2018

тюменское отделение «Молодой Гвардии» | Фото: тюменское отделение «Молодой Гвардии»

Финал третьего сезон проекта "Политическая арена" начнется в БЦ "Нобель-парк" 9 декабря в 14 часов, сообщает тюменское отделение "Молодой Гвардии".

Победители проекта будут награждены памятными кубками и подарками от партнеров проекта.

Проект, организатором которого выступает тюменское отделение "Молодой Гвардии", стартовал 16 октября. В течение трех месяцев активисты "Молодой Гвардии" проводили игру в школах и ССУЗах города. Лучшие участники школьного этапа получили возможность принять участие в финальном турнире игры.

"С каждым учебным годом к проекту "Политическая арена" присоединяются все больше учебных заведений. Уникальностью является формат настольной игры, который позволяет школьникам в легкой игровой форме изучить основы политических учений и государственное устройство страны, а также применить знания на практике"- рассказал руководитель Тюменского Городского Отделения ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Молодая гвардия , проект

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:00 07.12.20188 декабря - события дня
17:49 07.12.2018В Тюмени откроют один из крупнейших городских катков
17:38 07.12.2018Финалисты проекта "Политическая арена" получат кубки и подарки
17:27 07.12.2018Перелеты за девятьсот рублей запустила Utair