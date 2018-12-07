Евгений Гараничев стартует первым в Поклюке

| Фото: ЦСП 72 | Фото: ЦСП 72

Под четвертым стартовым номером выйдет тюменец Евгений Гараничев на трассу Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке. Из россиян сибиряк побежит первым. Программу соревнований 7 декабря продолжит мужской спринт, сообщает Союз биатлонистов России.

Гонка начнется в 18 часов 15 минут по тюменскому времени. В прямом эфире ее покажут каналы "Матч ТВ" и "Евроспорт".

В стартовом протоколе – 110 атлетов. Среди них – шестеро россиян. Москвич Матвей Елисеев стартует 16-м. Еще один тюменец – Александр Логинов – отправится на дистанцию 45-м. Вскоре полетит к высоким результатам Дмитрий Малышко из Санкт-Петербурга (№ 52). Подождать своей очереди довольно долго придется башкирскому атлету Эдуарду Латыпову (№ 77) и еще одному спортсмену с берегов Невы – Алексею Слепову (№ 106).

В прошлом сезоне в спринтерском зачете лучшим стал француз Мартен Фуркад. Он уже взял в Поклюке два золота – в смешанной эстафете, а также индивидуальной гонке