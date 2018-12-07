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Перелеты за девятьсот рублей запустила Utair

Общество, 17:27 07 декабря 2018

www.utair.ru | Фото: www.utair.ru

Билеты по минимальной цене 900 рублей можно приобрести с 10 декабря для перелетов с февраля, сообщает авиакомпания Utair.

Средняя стоимость билетов по линейке новых тарифов снизилась на 6,6%.

Безбагажный тариф после изменений позволяет сдавать сумки в багаж, а его нормы увеличились с 10 до 25 кг. Тариф с багажом "Стандарт" трансформировался в "Премиум": ручная кладь и багаж выросли с 30 до 35 кг. Тем, кто летает с небольшим набором вещей подойдет тариф "Минимум" с ручной кладью до 5 кг.

Также авиакомпания увеличила габариты дополнительной ручной клади до самых больших на рынке — 40×30×25 см.

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# UTair , авиаперевозки , билеты , перелеты

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