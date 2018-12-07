Тобольскому музею подарили балалайку русского Страдивари

Валерий Брунцев | Фото: Клуб антикваров и коллекционеров Санкт-Петербурга Валерий Брунцев | Фото: Клуб антикваров и коллекционеров Санкт-Петербурга

Уникальным экспонатом пополнился музей семьи императора Николая II в Тобольске.

Как сообщает пресс-служба Тобольского историко-археологического музея-заповедника, известный коллекционер музыкальных инструментов Валерий Брунцев из Санкт-Петербурга безвозмездно передал в музей балалайку работы мастера Семена Налимова, которого еще при жизни называли русским Страдивари.

Известно, что цесаревич Алексей играл на балалайке и в списке вещей, взятых царской семьей в Тобольск, значились и две балалайки работы Семена Налимова.

Сохранилась редкая фотография цесаревича Алексея, сделанная на борту императорской яхты "Штандарт" летом 1907 года, на которой трехлетний цесаревич в окружении юнг играет на балалайке. Надо признать, пишет газета "Санкт-Петербургские Ведомости" (№ 025, от 12 февраля 2010 года), что это единственный известный случай, когда наследник российского престола не только научился, но и полюбил играть на фирменном народном инструменте. Как музыкальный инструмент балалайка была совершенно не типична для аристократических гостиных.

В этой истории, утверждают исследователи, удивительным образом совпали музыкальные предпочтения матери и сына.

Императрица Александра Федоровна, как и все девочки ее круга, в молодые годы получила добротное музыкальное образование. Те, кто слышал игру императрицы, утверждали, что "Её Величество была великолепной пианисткой и играла с удивительным подъемом".

Но Александра Федоровна любила и простую трехструнную русскую балалайку. С игрой казаков-балалаечников собственного конвоя она познакомилась еще в первый год жизни в России. А после рождения второй дочери среди игрушек детей появились игрушечные балалайки из магазина Дойникова. Однако играть на балалайке в императорской семье стали после того, как цесаревичу Алексею пошел третий год. Именно тогда и была сделана упомянутая фотография.

Судя по воспоминаниям, "Алексей обладал превосходным музыкальным слухом и великолепно играл на балалайке".

Среди учителей цесаревича называют генерал-майора свиты Его Величества Ресина и надворного советника Александра Зарубина.

Императрица не только всячески поощряла музыкальное увлечение сына, но и включила в январе 1917 года уроки игры на балалайке в расписание занятий цесаревича. Эти занятия так и не начались, поскольку в конце февраля 1917 года в Петрограде начались волнения, закончившиеся отречением Николая II. Несмотря на все эти драматические события, Алексей не оставил увлечения балалайкой и взял с собой в изгнание два инструмента.

Инструменты "русского Страдивари" Семена Налимова были дважды представлены на всемирных выставках, летом 1900 года он был награжден в Париже бронзовой медалью. Инструменты выставлялись также на Всероссийской выставке "Музыкальный мир" в Санкт-Петербурге в 1906-1907 гг., где были удостоены Большой золотой медали. С 1895 по 1915 год мастер изготовил около 300 инструментов, каждый из которых сегодня представляет большую музейную ценность.

Валерий Брунцев, выступивший в роли дарителя, является членом Российского национального комитета Международного совета по музыке при ЮНЕСКО. Более 50 лет занимается музыкой, художественной фотографией, общественной деятельностью в области культуры, коллекционирует музыкальные инструменты народов мира.

Борис Олейник