Тюменский "Здравый смысл" завоевал международную награду

| Фото: Фонд поддержки спорта | Фото: Фонд поддержки спорта

Программа "Здравый смысл" признана победителем в номинации "Лучший проект продвижения ЗОЖ" крупнейшей в Восточной Европе премии в сфере коммуникаций Eventiada IPRA Golden World Awards 2018. Церемония награждения прошла в Москве 6 декабря.

| Фото: организаторов проекта "Здравый смысл" | Фото: организаторов проекта "Здравый смысл"

Куратор проекта, депутат Тюменской городской думы Андрей Потапов в интервью корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал, что решение подать заявку на международный конкурс было осознанным и взвешенным.

"Мы были приятно удивлены, что заняли первое место. Наш проект действует пять лет, три года он реализовывался как социальный проект и только на территории Тюменской области, - поделился Андрей Потапов. - В 2017 году вышли за пределы региона, было шесть забегов, 10 тысяч участников, а в 2018 году - 12 мероприятий и 20 тысяч участников по всей стране. В Тюмень приезжали спортсмены из 33 регионов страны".

| Фото: организаторов проекта "Стальной характер" | Фото: организаторов проекта "Стальной характер"

По словам Потапова, проект "Здравый смысл" постепенно расширяется. Добавляются новые проекты, так в 2018 году прошел "Стальной характер - кросс", полумарафон, "Холод".

"Сейчас мы на стадии обсуждения календарного плана 2019 года. Надеюсь, что мы выйдем в лидеры российского рынка подобных мероприятий, хотим стать проектом номер", - отметил он.

Направления проекта "Здравый смысл" будут воплощаться на еще большей территории страны. Как заметил Андрей Потапов, в 2018 году тюменцы провели мероприятия в 9 регионах, а в планах 2019 года довести это число до 15-и.

| Фото: организаторов проекта "Стальной характер" | Фото: организаторов проекта "Стальной характер"

Всего на конкурс Eventiada IPRA Golden World Awards 2018 заявки поступили из 13 стран мира: Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Латвии, Польши, России, Сербии, Таджикистана, Хорватии и Эстонии. В номинации "ЗОЖ" тюменский проект "Здравый смысл" обошел претендентов из Липецкой, Свердловской областей и Москвы.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Это уже третья победа тюменского проекта в 2018 году: весной 2018 года "Стальной характер" получил поддержку Фонда президентских грантов, - рассказал куратор проекта Андрей Потапов. - Программа "Здравый смысл" стала лауреатом престижной премии Russian sponsorships Awards 2018 в номинации "Спонсорство социальных проектов"".

Анжела Лебедева