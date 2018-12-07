Тюменец получил партбилет из рук секретаря Генсовета "Единой России"

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Торжественное вручение партийных билетов победителям конкурса "Лидеры России" и программы "ПолитСтартап" прошло в рамках XVIII Съезда "Единой России" в Москве 7 декабря, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Среди них – активный участник "ПолитСтартапа", тюменец Дмитрий Петрулев, которому лично вручил документ секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Дмитрию 26 лет, он является председателем комитета по развитию молодежного предпринимательства ТРО "ОПОРА РОССИИ", обладает немалыми организаторскими способностями и управленческим опытом. На его счету много проектов, один из них попал в Топ-100 лучших на Всероссийском студенческом форуме в Санкт-Петербурге в 2013 году. Проект "Погружение" в ТюмГАСУ направлен на вовлечение школьников старших классов в социальную жизнь вуза с целью профессиональной ориентации и повышения имиджа учебного заведения.

Он был председателем студенческого совета, организатором PR-кампании от ТюмГАСУ для фестиваля областная "Студенческая весна", в котором его работа была удостоена I степени и двух золотых призов фестиваля, руководил проектом "Краш-тест" бизнеса от ТРО "ОПОРА РОССИИ", был участником Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, членом оргкомитетов Тюменской модели ООН и форума "СУП", экспертом форума "УТРО-2016", куратором федерального проекта "ОПОРА РОССИИ" – "Студенческая ОПОРА". Дмитрий также обладатель звания "Гордость Тюменской области" в направлении "Предпринимательство".

"Получение партийного билета – большая честь для меня, ведь не каждый день молодым начинающим политикам его вручают первые лица партии. Рад, что присутствую на таком масштабном мероприятии и его дискуссионных площадках, участвую в обсуждении планов работы партии с коллегами. Сегодня посетил площадку "Обновление", которую модерировала Ольга Баталина. Я познакомился с ней еще в 2015 году, когда был простым участником форума "Территория смыслов", и она была единственным экспертом, с которым я сделал фото в свой Instagram. Теперь будем работать вместе в одной большой сильной команде", – рассказал Дмитрий Петрулев.

Напомним, пилотный запуск "ПолитСтартапа" партии "Единая Россия" по привлечению молодых людей в политику был признан успешным и будет продолжен в 2019 году более масштабно.

В нем приняли участие те, кто решил попробовать свои силы в предварительном голосовании и кому еще не исполнилось 35 лет. В проекте по всей стране участвовали более 1 тыс. 600 человек, а также 133 федеральных и более 200 региональных наставников. Если рассматривать в процентном соотношении участие молодых людей в процедуре ПГ по всей стране, то доля молодежи составила 37% от общего числа кандидатов, а в Тюменской области - около 50% . По итогам единого дня предварительного голосования, который состоялся 3 июня 2018 года, было выявлено более 200 кандидатов-победителей проекта "ПолитСтартап". Двое из них из Тюмени.

Добавим, XVIII Съезд "Единой России" проходит 7-8 декабря. Тюменский регион представляют 19 человек. В первый день Съезда работают три дискуссионные площадки – "Обновление", "Открытость" и "Лидерство", на которых участники и делегаты подводят итоги региональных предсъездовских дискуссий "Обновление-2018".

8 декабря, состоится программный форум в формате дискуссионных площадок, которые будут посвящены реализации разделов программы партии за 2018 год. Первый такой отчет был проведен в рамках XVII Съезда в 2017 году. Запланировано проведение четырех площадок – "Экономика роста", "Качество жизни", "Городская среда и чистая страна", "Развитие сельских территорий".